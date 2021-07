Google Maps utilisé contre les opposants politiques en Thaïlande, Google supprime les cartes

L’enquête menée par Reuteurs est édifiante. Plusieurs centaines de personnes considérées comme des activistes ou des opposants à la monarchie au pouvoir en Thaïlande ont vu leurs données personnelles , photos et adresses épinglées sur des fichiers My Maps intégrés à Google Maps. À l’origine, la fonctionnalité My Maps avait pour but de pouvoir créer et partager des itinéraires et autres points d’intérêts directement sur Google Maps, à des fins de loisirs ou de tourisme principalement.