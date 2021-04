En pleine vague de répressions, les militaires birmans privent une grande partie du pays d'accès internet

Dès le début du coup d’État, en février, les militaires birmans ont mis en place d’importantes restrictions dans les réseaux de communication. Comme on le voit depuis plus de dix ans maintenant, les mouvements de résistance populaire ont tendance à s’organiser via les réseaux sociaux. Pour contrer ce phénomène, le chef des forces armées Min Aung Hlaing a rapidement ordonné des coupures de réseau la nuit afin de ne pas pénaliser l’économie locale. De nombreux réseaux sociaux et sites d’information, dont Facebook, Instagram , Twitter et Wikipedia ont également été bloqués nationalement.