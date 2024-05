En Nouvelle-Calédonie, le gouvernement a envisagé "de baisser de 5G à 2G pour l’intégralité des réseaux sociaux"

Au cours d’une audition à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a en effet avoué avoir envisagé « de baisser de 5G à 2G l’intégralité des réseaux sociaux ». Derrière la tournure quelque peu alambiquée, on devine donc l’idée qui a été envisagée un instant : couper tout l’internet mobile sur l’archipel afin de limiter les communications et donc les rassemblements potentiellement perturbateurs. Un opération qui aurait rendu le contournement de la censure via VPN très compliqué.