Malgré une action en justice, TikTok reste bloqué en Nouvelle Calédonie

Si le cadre légal de l'interdiction de TikTok est posé, la justice elle ne répond pas tout de suite. Pour ce qui est de la question de constitutionnalité, si le Conseil d'état, qui a reçu la demande, la jugeait sérieuse, les sages auraient alors trois mois pour y répondre. Quant au référé-liberté, le Conseil d'État a donné hier 24 heures supplémentaires au gouvernement pour apporter des « éléments complémentaires. »

De son côté, le gouvernement a expliqué avoir ciblé TikTok, et non pas les autres réseaux sociaux, pour « des raisons propres au public de la plateforme et aux caractéristiques techniques. » Par ailleurs, l'exécutif affirme ne pas tirer son pouvoir de blocage de l'état d'urgence, mais de la théorie des « circonstances exceptionnelles. » Il s'agit d'une jurisprudence entamée à l'époque de la Première Guerre mondiale et qui donne à l'exécutif la possibilité de s'affranchir du droit au moment d'une crise. Le juge administratif juge ensuite si les mesures prises étaient pertinentes ou non.