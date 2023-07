Blocage des réseaux sociaux : le gouvernement confirme... et précise

Après le conseil des ministres, le discours a évolué, un peu moins « drastique » vis-à-vis de l'opposition, qui s'en donnait en cœur joie ces dernières heures. Plutôt qu'une suspension complète d'une application, Olivier Véran a indiqué qu'il pouvait s'agir « d'une suspension de fonctionnalités ». Il évoque par exemple celle de la géolocalisation, « qui permet aux jeunes de se retrouver à tel endroit […] et qui sont des appels à l'organisation de la haine dans l'espace public, et là, vous avez autorité pour suspendre "le temps de" », a ajouté le porte-parole. Pas de blocage pur et simple donc d'un réseau social.