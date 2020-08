Telegram au cœur de la révolution biélorusse

Les chaînes les plus connues s'appellent NEXTA, NEXTA Live ou Belarus of

The Brain. Dans les jours ayant suivi le vote, l'audience de NEXTA Live est passée de quelques milliers d'utilisateurs à plus de deux millions à l'heure actuelle. Sa chaîne-sœur NEXTA réunit près de 700 000 personnes, tandis que Belarus of The Brain s'approche des 500 000 abonnés.