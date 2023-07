Vous pouvez installer l'application carte Vitale si vous résidez dans ces 8 départements

Il est bien entendu toujours possible d'utiliser sa carte Vitale physique après avoir réalisé la manipulation, le document matérialisé est pour l'instant une solution complémentaire, et non de remplacement. Si vous n'êtes pas certain que votre médecin est équipé du matériel adéquat, il est d'ailleurs recommandé de conserver sa carte Vitale physique.

Les professionnels de santé ont deux choix pour lire la carte vitale dématérialisée : un lecteur pour scanner le QR code affiché par l'application du patient ou un lecteur NFC permettant d'accéder aux informations sans contact, comme pour un paiement mobile.

Le gouvernement envisage aussi de fusionner la carte d'identité et la carte Vitale, une solution qui serait moins coûteuse que le projet de carte Vitale biométrique, censée réduire la fraude à l'assurance maladie. Mais nous n'en sommes pas encore là.