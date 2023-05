Fuuusion ? Le gouvernement veut que vos carte d'identité et carte vitale ne fassent plus qu'une, mais pourquoi ?

Comment mettre fin à la fraude et éviter l'utilisation de la carte vitale d'une personne par un tiers ? Eh bien le ministre de l'Action et des Comptes publics Gabriel Attal a semble-t-il une solution : « Une fusion de la carte vitale et de la carte d'identité dans une seule et même carte sécurisée. » Cette idée serait à la fois « une mesure de simplification et une garantie supplémentaire sur l'identité de la personne et les droits associés », selon le ministre.

Ce dernier cite les exemples de la Belgique, du Portugal et de la Suède, où les deux documents ont déjà fusionné. Cette décision pourrait peut-être mettre notre pays sur la voie de l'Estonie, ce pays balte où la carte d'identité numérique cumule les fonctions de carte d'électeur, de titre de transport ou même de carte médicale.