Carte Vitale sur smartphone : qu'en dit la CNIL ?

La carte vitale dématérialisée, qui ne comportera pas d'information médicale, facilitera aussi la prise en charge en cas d'hospitalisation et aidera à s'identifier comme titulaire de la carte, de même que pour les ayants droit, puisqu'elle comportera les noms, prénom, numéro de sécurité sociale, photo et adresse postale ou électronique de ces derniers. Elle servira aussi à se connecter à certains services numériques de santé et offrira une vraie alternative à FranceConnect.