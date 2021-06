Le portefeuille numérique européen en bonne voie

À l'image du pass sanitaire , prévu pour regrouper tests, certificats de vaccination et certificat de rétablissement de la COVID-19 sur un même outil numérique, l'Union européenne travaille toujours activement sur l'idée du portefeuille numérique. Et celle-ci fait son chemin. Bruxelles dévoile ses plans ce mercredi et présente ce portefeuille virtuel qui sera destiné, normalement d'ici un an, aux citoyens européens. Le Financial Times a déjà eu vent de quelques indiscrétions à son sujet.