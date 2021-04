Euro numérique : le respect de la vie privée est la principale préoccupation des Européens

La Banque centrale européenne étudie les avantages et les inconvénients du déploiement de l’euro numérique pour le public et les entreprises. Au cours d’une consultation publique de trois mois, l’institution a recueilli plus de 8 200 réponses. Sur le total des réponses, 47 % provenaient d’Allemagne, 15 % venaient d’Italie et 11 % de France.

La majorité des personnes interrogées ont déclaré que le respect de la vie privée était la caractéristique la plus importante pour un éventuel euro numérique, soit 43 % de l’ensemble des citoyens et des professionnels ayant participé à la consultation.

Parmi les caractéristiques qui ressortent le plus de la consultation, l'on trouve également la sécurité (18 % des interrogés) et la capacité à payer dans toute la zone euro (11 %). De plus, 9 % des répondants ont souligné l’importance de la suppression des coûts supplémentaires, tandis que 8 % ont insisté sur la nécessité d’une utilisation hors ligne d’un euro numérique.