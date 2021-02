La BCE prendra une décision sur l’euro numérique « vers le milieu de 2021 »

Dans une interview, Fabio Panetta, membre exécutif de la Banque centrale européenne, a déclaré que la BCE pourrait autoriser les avoirs en euros numériques « jusqu’à un certain seuil ».

Plus précisément, M. Panetta a déclaré que ce seuil pourrait se situer autour de 3 000 euros ce qui, selon lui, répondrait aux besoins de liquidités quotidiens de la plupart de la population.

Il a ajouté que ces chiffres étaient « encore en discussion » et que la BCE

n’avait pas non plus encore décidé d’un plafond pour les paiements en euros numériques. M. Panetta a souligné que la BCE ne serait pas en concurrence avec les banques commerciales, mais qu’elle se contenterait de proposer des services financiers avec « une option numérique en plus ».

Il a expliqué lors de son interview du mardi 9 février :

« L’euro numérique ne déstabilisera pas le système financier et les banques (…). Si les gens décident de transformer une partie de leur argent liquide en euros numériques, les banques ne perdront pas de dépôts. Nous allons décourager les gros dépôts d’euros numériques ».