Le Groupe Casino lance le premier stablecoin adossé à l’euro

Le groupe Casino voit dans ce projet un moyen de développer à plus long terme de nouveaux moyens de paiement et de fidélité innovants. À la place des points que vous cumulez dans les magasins en faisant vos courses, vous recevrez bientôt des lughs en remplacement. Pour rappel, le Groupe Casino exploite d’autres marques telles que Monoprix, Franprix, Naturalia et Cdiscount.

À terme, la société Lugh espère attirer d’autres entreprises pour élargir le versement de points de fidélité sous forme de crypto-monnaie. Ainsi, les clients pourront les dépenser dans l’ensemble des enseignes partenaires.

Reste à savoir, comment sera accueilli le projet par la Banque centrale européenne (BCE) qui s’est montrée relativement virulente sur ce type de projet. En février 2021, l’institution avait réclamé un droit de veto sur le lancement de projets de stablecoin adossé à l’euro.