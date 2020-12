Une banque allemande lance un stablecoin adossé à l’euro

Fondée en 1754, la banque avait une activité assez traditionnelle dans des domaines tels que l’administration de fonds et les opérations de fusions et d'acquisitions.

Mais depuis un an, la banque expérimente des projets liés à la blockchain et aux crypto-monnaies. Philipp Doppelhammer, directeur général de BVDH, a expliqué que la banque ne se sentait pas à l’aise à l'idée d’utiliser les stablecoins déjà existants tels que le Tether (USDT) en raison des potentiels risques qui y sont liés. Il a également déclaré : « L’absence d’une banque pleinement agréée pour soutenir les stablecoins actuels est leur principale lacune. »

En parallèle, plus tôt cette semaine, la banque privée allemande Hauck & Aufhäuser a annoncé son premier fonds dédié aux crypto-monnaies : « HAIC Digital Asset Fund I ». Il sera lancé le 1er janvier 2021 et détiendra du Bitcoin (BTC), de l’Ether (ETH) et du Stellar (XLM).