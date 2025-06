La dématérialisation avance vite du côté des moyens de paiement de la RATP. Alors qu'il existe depuis déjà un certain temps la possibilité d'intégrer le pass Navigo sur un smartphone, qu'il soit sur Android ou bien iPhone, c'est maintenant le Navigo Liberté+ qui est disponible de manière dématérialisée. Et si ça vous intéresse, on vous explique dans cet article comment faire !