C'est officiel : le Galaxy Fold de Samsung sera (re)lancé en septembre

Samsung détaille les correctifs appliqués au Galaxy Fold

Une commercialisation limitée en septembre

Le constructeur sud-coréen sort officiellement du silence sur son blog, et vient confirmer les dernières rumeurs , lesquelles prédisaient une mise sur le marché très prochaine.Transparent,explique sur son post de blog avoir procédé à divers ajustements sur son smartphone pliable. Le « film protecteur » de l'écran, qui avait posé de nombreux problèmes aux testeurs de la première heure, se voit dorénavant appliqué. Autrement dit : aucune chance de le prendre à nouveau pour un banal film protecteur que l'utilisateur peut retirer à l'envi.Samsung indique aussi avoir renforcé l'étanchéité générale de soncontre les particules externes qui, visiblement, pouvaient s'incruster un peu trop facilement dans les entrailles de l'appareil.La charnière du Fold, enfin, a été renforcée en deux points, et. Jamais trop prudent, Samsung annonce aussi que «».Dans son communiqué, Samsung annonce aussi que le Galaxy Fold est désormais prêt à être commercialisé. Le constructeur précise néanmoins qu'il le sera en petites quantités, et sur certains marchés uniquement.Des mesures préventives supplémentaires, dans l'attente de recevoir le précieux retour des premiers testeurs qui, en avril dernier, avaient permis à l'entreprise de prendre la mesure des améliorations à apporter à son smartphone pliable.Samsung promet que plus de détails concernant le lancement du Fold seront communiqués à l'approche du mois de septembre. Une rentrée qui s'annonce décidément musclée en termes d'innovation ; Huawei devant lui aussi commercialiser son propre smartphone flexible, le Mate X