Le Mate X de Huawei sortirait d'ici septembre... avant le pliable de Samsung

© Slashleaks

Le Mate X semble être prêt pour une sortie au mois de septembre 2019

Ces posters promotionnels chinois confirment un lancement du Mate X au mois de septembre © Weibo

Source : Pocket Now

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, et ce n'est pas Huawei qui dira le contraire. Après le report à une date toujours inconnue du Samsung Galaxy Fold , Huawei est bien déterminé à prendre l'avantage et être le premier à commercialiser unLe constructeur chinois avait annoncé, lors de la présentation du, son premier, vouloir proposer son appareil à la vente à la rentrée 2019. Des visuels publiés sur le réseau socialmontrent que cette fenêtre de lancement est bel et bien maintenue.Des posters promotionnels confirment que le mois desera celui du lancement officiel duet plus largement du. Samsung n'a plus maintenant que quelques semaines pour peaufiner son appareil s'il veut toujours conserver son leadership.