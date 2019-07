Samsung : le Galaxy Fold a passé les tests en interne, la commercialisation approche

© Samsung

Le Galaxy Fold est paré pour la commercialisation

Garder de l'avance sur Huawei

ia : Android Community

Un été décidément chargé pour, qui doit aussi commercialiser Galaxy Note 10 ainsi qu'une probable Galaxy Tab S6 D'après des sources internes,auxquels il a été soumis, et serait prêt à être commercialisé.Des informations corroborées par des représentants de Samsung eux-mêmes. Le mois dernier, le vice-président de la firme admettait déjà que les problèmes d'écran avaient été corrigés.Pour l'heure, aucune date n'a encore été communiquée par le constructeur. Peut-être Samsung profitera de son événement new-yorkais du 7 août (dédié au Galaxy Note 10) pour nous en toucher un mot ?Après un faux départ en avril, la question de la primeur du lancement d'un smartphone pliable reste en suspend. Pourtant bien parti, Samsung avait manifestement sorti un produit dans la précipitation et a ainsi perdu une précieuse avance sur ce marché d'avenir., son plus sérieux concurrent sur ce segment naissant, avait lui aussi revu son calendrier de lancement pour le Mate X. Il y a quelques jours, le géant chinois annonçait une sortie en septembre prochain Le compte à rebours est donc lancé pour Samsung, qui a donc environ deux mois pour organiser l'approvisionnement en Galaxy Fold des différents points de vente autour du monde.