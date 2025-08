C'est néanmoins un choix qui permet d'éviter au Phone (3) d'être vendu encore plus cher, et que le patron de Nothing, Carl Pei, justifie très justement dans une vidéo où il explique que « 0,1% de la population a vraiment besoin du processeur le plus puissant du marché ». Il ajoute à juste titre que Nothing n'a jamais été conçu pour satisfaire aux « specs warriors », les consommateurs qui veulent à tout prix le jouet le plus clinquant du marché.