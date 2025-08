Ce troisième milliard d’iPhone écoulés confirme la popularité sans précédent du smartphone d’Apple, désormais considéré comme l’appareil électronique grand public le plus vendu de l'histoire. Le rythme des ventes s'est nettement accéléré ces dernières années. Si le premier milliard avait nécessité près de dix ans, le passage de 2 à 3 milliards s’est effectué en un peu moins de quatre ans seulement.

Depuis le lancement du premier iPhone en 2007, le marché des smartphones a évolué considérablement. Deux modèles en particulier ont marqué des tournants majeurs pour Apple : l’iPhone 4, apprécié pour son design et sa compatibilité élargie avec les opérateurs, et l’iPhone 6, qui a introduit Apple dans la catégorie très populaire des grands écrans ou « phablettes » comme on les appelait alors.



L’accélération notable vers le deuxième milliard s’explique aussi par une adoption rapide dans les marchés émergents et une attention renforcée sur la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, des éléments particulièrement valorisés par les consommateurs à cette période. Le troisième milliard, quant à lui, a été porté par des améliorations constantes en matière de performances photographiques, mais aussi une diversification de la gamme opérée par Tim Cook, qui a multiplié les modèles et les gammes de prix pour séduire davantage de consommateurs. Avec succès.