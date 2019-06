Galaxy Note 10 : Samsung présenterait son prochain flagship début août à New York

Crédits : OnLeaks / PriceBaba

Deux modèles au programme

Pas de double APN à l'avant

Un rendu du Galaxy Note 10 Pro. Crédits : OnLeaks / PriceBaba

Source : Sam Mobile

En fait, celles-ci pourraient intervenir dès le mois d'août. D'après des informations glanées par, lepourrait être présenté leau Barclays Center de Brooklyn, à New York.Rappelons que, l'an dernier,avait présenté sonle 9 août et l'avait commercialisé le même mois.C'est l'année des grands changements chez. Après avoir ajouté le petit et séduisantà sonprincipal, le constructeur sud-coréen s'apprêterait encore une fois à multiplier les références.On commence à y être habitués :, avide de superlatifs techniques et à l'étiquette tarifaire encore plus généreuse.Seulement, de ces smartphones,. Des rumeurs laissent malgré tout entendre que leembarquerait un. Le stockage se répartirait quant à lui entre 128 ou 512 Go.Si ces rendus publiés parets'avéraient exacts, on constate que l'énorme écran dune sera pas pourvu de deux mais. Rappelez-vous :avait tenu à intégrer à sonun duo de capteurs à l'avant afin de proposer des autoportraits en grand-angle. Une démarche louable, mais qui se soldait par une esthétique parfois dérangeante.Ici, l'écran d'environ 6,7 pouces, qui pourrait couvrir plus de 90% de la surface du téléphone, affichepile au centre de la partie supérieure. Un choix de design bien plus discret selon nous.Malgré tout, à l'image du, il n'est pas impossible que la version du Note 10 compatible avec le réseau de demain se dote de davantage de capteurs à l'avant. Réponse, on l'espère, d'ici un mois et demi.Le, quant à lui, est toujours porté disparu. Sa sortie a été repoussée une nouvelle fois, sans davantage de précisions de la part du constructeur.