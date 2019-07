La Samsung Galaxy Tab S6 aurait droit à un S Pen magnétique qui se colle au dos de la tablette

© Android Headlines

Une Galaxy Tab S6 avec deux appareils photo arrière

Photo de la Galaxy Tab S6 obtenue par Sam Mobile. © Sam Mobile

Rendus 3D. © Android Headlines

D'après de récentes fuites et de nouveaux rendus 3D, laserait pourvue d'un S Pen magnétique, lequel viendrait se loger au dos de l'appareil pour se recharger. Ça vous rappelle quelque chose ? Comme vous êtes mauvaise langue.Outre cette nouveauté bienvenue, l'autre atout principal de cette nouvelle tablette pourrait être son. Si l'on peut s'accorder à dire que la photographie est rarement le domaine de prédilection des tablettes, il se pourrait bien que le deuxième module choisi ici parsoit une caméra 3D ToF, ouvrant de nouvelles perspectives à l'appareil en matière de réalité augmentée.Autrement, la Galaxy Tab S6 devrait se rapprocher en matière de design de la récente Galaxy Tab S5e . À savoir, une ardoise au format 16:10 dépourvue de bouton d'action.Aucune information n'a encore fuité concernant la fiche technique de la Galaxy Tab S6. Mais on peut raisonnablement estimer que Samsung optera pour une puce Exynos 9820 (semblable à celle des Galaxy S10) ainsi que 6 à 8 Go de mémoire vive.