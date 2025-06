Disponible en versions pour iPad 11 et 13 pouces (iPad Pro - 11" M4, 13" M4 - et iPad Air - 11"/13" M2 & M3, 5e gen -), le Flip Folio arrive sur le marché avec plusieurs coloris, du classique graphite (gris foncé) aux plus originaux gris pâle et lilas prévus pour la rentrée scolaire à venir.

Un produit qui vient compléter l'offre pour iPad de Logitech composée des Folio Touch, Combo Touch, Rugged Folio (modèle renforcé), Universal Folio et Slim Folio. Mais proposé à partir de 179€, le Flip Folio sera-t-il suffisamment accessible pour titiller l’intérêt des utilisateurs d’iPad à la recherche d’un étui-clavier réellement polyvalent au quotidien ? Seul l'avenir nous le dira.