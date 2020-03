Logitech dévoile un nouvel étui-clavier pour iPad, et il dispose également d'un trackpad

© Logitech

Un tarif délirant (même pour Apple), qui ne manque pas de susciter l'ire des enthousiastes. Un véritable boulevard ouvert pour l'équipementier suisse Logitech, qui dévoile aujourd'hui une nouvelle coque de type folio pour iPad, également dotée d'un trackpad.Le Logitech Combo Touch est un accessoire tout-en-un pour iPad Air (3e génération) et iPad Pro (10,5 pouces).Se fixant directement au Smart Connector de la tablette , il offre un clavier de type ciseaux rétroéclairé, avec tous les raccourcis usuels des claviers Mac, et bien entendu un trackpad.À l'instar du Magic Keyboard dévoilé plus tôt dans la semaine par Apple, celui du Combo Touch tirera parti du nouveau curseur qui arrivera sur iPadOS le 24 mars prochain. Quant à savoir s'il sera aussi précis que la solution propriétaire d'Apple, on demande à voir.Du reste, le Combo Touch a plusieurs gros avantages pour lui, à commencer par son prix. Celui-ci sera disponible courant mai à partir de 149,99 $$ pour la version iPad Air ou iPad Pro. Néanmoins, Logitech n'a pour l'heure pas annoncé de Combo Touch à destination des iPad Pro de dernière génération. Une habile manière de ne pas entrer en concurrence frontale avec Apple.