Apple annonce le nouvel iPad Pro et son Smart Keyborad à trackpad intégré

Apple n'a finalement pas changé ses plans en pleine épidémie de Covid-19 et annonce le nouvel iPad Pro, une tablette qui intègre son lot de nouveautés techniques et fonctionnelles.Si le design de l'appareil ne change pas, ou presque, et se décline toujours en deux tailles d'écran (11 pouces et 12,9 pouces), le constructeur californien a musclé sa fiche technique avec pour commencer une nouvelle puce baptisée A12Z Bionic.Le processeur est associé à un GPU huit cœurs pour les applications professionnelles gourmandes en puissance comme les logiciels de montage ou de retouche d'image. Nouveauté également côté connectivité avec la présence d'une puce Wi-Fi 6 qui améliorera les débits.Le bloc photo a également été revu avec la présence de deux caméras incluant un objectif grand angle de 12 mégapixels et un ultra grand-angle de 10 mégapixels. Plus surprenante est la présence d'un capteur LIDAR qui mesurera la distance entre les objets jusqu'à 5 mètres. On imagine que les applications de réalité augmentée, un domaine fortement poussé par Apple, pourront utiliser pleinement les données collectées par ce nouveau capteur. L'application Mesures, incluse dans iOS 13, sera la première à en tirer parti.L'iPad Pro s'accompagne d'un tout nouveau Magic Keyboard rétroéclairé intégrant, et c'est une première, un trackpad . Les utilisateurs pourront l'utiliser pour sélectionner des blocs de texte, ajouter des éléments à leurs documents bureautiques ou naviguer dans l'interface et les pages Web.Les développeurs tiers auront des API pour adapter finement leurs logiciels à ce nouvel accessoire et profiter des nouvelles possibilités offertes, mais Apple promet que le support sera général pour les commandes les plus basiques, sans mise à jour supplémentaire.Le nouvel iPad Pro démarre au même prix que la précédente version, soit 899 € pour la version 11 pouces Wi-Fi et 1 119 € pour le modèle 12,9 pouces pour une livraison à partir du 25 mars. Le prix du Magic Keyboard n'a pas été communiqué en France et sera disponible dans les prochaines semaines. Aux États-Unis il sera facturé entre 299 et 349 $ selon la taille de l'iPad Pro.