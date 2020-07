Logitech Folio Touch pour iPad Pro : un Magic Keyboard ... à 159 euros !

Le Folio Touch se veut être un petit clavier rétroéclairé, pour tablette, qui va venir se connecter directement au port Smart Connector pour une synchronisation immédiate. Le clavier fait également office d'étui de protection bien sûr.

On y retrouve un touchpad, ainsi que diverses touches de raccourci pour iPadOS. Un petit pied rétractable permet de positionner l'iPad en mode laptop, et on peut faire basculer le clavier à l'arrière de la tablette, pour passer en position dessin ou lecture.