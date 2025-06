Plusieurs facteurs semblent avoir concouru à ce changement de stratégie de la part de Meta. L'arrivée de WhatsApp sur iPad, autre service phare du groupe, plus tôt cette année, a sans doute démontré une volonté renouvelée d'investir l'écosystème des tablettes d'Apple et a pu servir de galop d'essai. Parallèlement, les outils de développement et les capacités de rendu graphique des appareils ont considérablement évolué, levant certains des obstacles techniques précédemment cités.

De plus, le contexte concurrentiel joue un rôle non négligeable. Face aux incertitudes réglementaires qui pèsent sur des rivaux comme TikTok sur certains marchés clés, Meta pourrait voir une opportunité de consolider la position d'Instagram en offrant une expérience utilisateur de qualité sur un maximum de plateformes, y compris l'iPad. L'objectif serait ainsi de capter une audience plus large et de maintenir l'engagement des utilisateurs.