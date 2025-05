C'est en tout cas ce que laisse suggérer la réaction de l'entreprise face à une suggestion d'un internaute. L’application est déjà disponible en version bêta très fermée via TestFlight depuis près de deux ans. Elle s'ajouterait donc aux apps iPhone et Mac. Pour retrouver WhatsApp sur l'iPad, il existe actuellement plusieurs applications se contentant d'encapsuler WhatsApp Web et qui n'offrent donc pas une ergonomie native.

Depuis des années aussi, les utilisateurs attendent une version iPad pour Instagram. Le mois dernier, nous apprenions que ces travaux étaient également en cours. Il semblerait donc que Meta souhaite étendre son écosystème. Jusqu'à présent, pour consulter le réseau Instagram sur iPad, il faut installer l'app iPhone et choisir de zoomer sur l'interface... pas top pour un service centré sur la photo...

Au regard de la popularité de ces deux applications, il ne serait pas surprenant que ces annonces soient officiellement formulées à l'occasion de la WWDC qui se déroulera le 9 juin, et au cours de laquelle Apple dévoilera plusieurs nouveautés pour iPadOS 19. Rappelons par ailleurs que depuis peu, il est possible de configurer WhatsApp comme messagerie par défaut sur iPhone. Il serait donc logique de pouvoir en faire autant sur iPad.