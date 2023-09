Enfin ! WhatsApp arrive bientôt sur iPad !

Si Meta semble accorder beaucoup plus d'attention à WhatsApp qu'au reste de ses applications, ce n'est pas sans raison. Le service est de plus en plus au cœur de l'écosystème de l'entreprise, qui souhaiterait visiblement en faire un nouveau réseau social à part entière, ou du moins une plateforme de communication et de partage de premier ordre. Ce ne serait pas étonnant, car le service de messagerie contribue déjà énormément à l'immense domination du géant américain sur son secteur, et ce dernier aurait tout à gagner à le développer davantage.