Cette mise à jour de WhatsApp va faire plaisir aux utilisateurs de Mac

En mars dernier, Meta lançait une toute nouvelle version de WhatsApp pour Windows, plus rapide et plus complète que jamais. En cette rentrée, c'est au tour de l'univers Mac d'accueillir une application toute neuve. « Aujourd’hui, nous améliorons également l’expérience d’utilisation sur Mac », explique-t-on chez WhatsApp dans un billet de blog officiel.