WhatsApp pour Windows n'a plus besoin de votre smartphone pour se connecter, enfin !

Cette nouvelle application de WhatsApp sur Windows propose une interface légèrement remaniée et demeure par ailleurs plus rapide et réactive. Mais la plus grande nouveauté apportée par la venue de cette appli réside dans sa capacité à vous offrir (enfin) la possibilité d’envoyer, de recevoir et de synchroniser des messages sans que vous ayez besoin de recourir à votre smartphone. En d’autres termes, l’application Windows fonctionne dorénavant indépendamment de votre téléphone. Une révolution (ou presque) pour les habitués de WhatsApp sur PC.