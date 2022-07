WhatsApp fera peau neuve sur macOS avec une compatibilité Apple Silicon

Récemment, WhatsApp a justement déployé un nouveau programme bêta pour son client Mac via TestFlight. Ainsi, cette version peut dorénavant tirer pleinement profit de la technologie Catalyst de la marque à la pomme, et fonctionner nativement grâce à la prise en charge de l’Apple Silicon. Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de TestFlight, il s’agit d’un service qui permet aux développeurs d’obtenir des informations de la part de testeurs avant la publication de leur application sur l’App Store.