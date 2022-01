WhatsApp : la double authentification arrive pour les versions web et bureau

Il était temps. WhatsApp travaille enfin sur un service d’authentification en deux facteurs pour ses versions web et desktop. C’est une nouvelle fois le site WABetaInfo, connu pour fouiller dans les entrailles de l’application à la recherche de la moindre nouveauté, qui a révélé l’information. Cette fonctionnalité est déjà disponible sur téléphone et serait en chemin pour les versions PC et Mac de WhatsApp.