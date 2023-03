Avec cette fonction, WhatsApp pour Windows est enfin complet

Quand on pense application de messagerie, on pense d'abord et avant tout à WhatsApp, l'app qui appartient au groupe de Meta. Déjà installée au sein de nombreux téléphones à travers la planète, elle se développe aussi de plus en plus sur ordinateur.

Encore dernièrement, on l'a vue présenter une interface améliorée, et surtout l'arrivée de la fonctionnalité Call Links, l'outil permettant de créer des liens pour rejoindre en cours de route un appel lancé par d'autres. Cette option existait déjà sur téléphone.

L'application semble apprécier cette façon de fonctionner, puisqu'elle est renouvelée aujourd'hui avec l'intégration d'une nouvelle possibilité. Vous allez en effet pouvoir passer des appels audio et vidéo de groupe grâce au logiciel.