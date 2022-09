WhatsApp : comment Call Links va simplifier vos appels de groupe

Pour les plus impatients d’entre vous, soyez rassurés : Call Links ne vous fera pas patienter trop longtemps, puisqu’elle est d’ores et déjà en cours de déploiement sur WhatsApp et devrait être accessible à tous d’ici la fin de semaine. Qui plus est, Mark Zuckerberg a annoncé que Meta testait actuellement la possibilité de passer des appels vidéo sécurisés pouvant accueillir jusqu’à 32 personnes. De nouvelles informations seront bientôt communiquées à ce sujet, toujours selon ses dires.