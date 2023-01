L'app WhatsApp arrive enfin pour tous sur Mac

WhatsApp bénéficie d'une application bâtie avec le framework Electron. Ce dernier permet de réaliser des versions multiplateformes d'un même service, qui ressemblent davantage à des applications web encapsulées dans une fenêtre. Le contenu de WhatsApp est ainsi affiché dans une fenêtre de navigateur Chromium et permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités de la messagerie, dans une interface adaptée au Mac.

Le problème des applications réalisées avec Electron reste leur lourdeur. Il faut plusieurs longues secondes avant que le logiciel daigne s'ouvrir, et plus encore pour se connecter à son compte et accéder à ses messages. Le chiffrement de bout-en-bout n'aide d'ailleurs pas WhatsApp pour Mac dans sa version actuelle, qui certes fonctionne, mais ne propose pas une expérience utilisateur réellement satisfaisante.

Les développeurs de la filiale de Meta vont enfin mettre un terme à ce problème avec une nouvelle version de l'application, aujourd'hui disponible en bêta publique.