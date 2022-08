Facebook Messenger s'invite officiellement sur les Mac M1 et M2

Facebook Messenger a beau être l'une des messageries les plus utilisées sur la planète, Meta s'est toujours refusée à proposer une version pleinement compatible avec les nouveaux MacBook ou les iMac d'Apple. Le logiciel devait donc en passer par Rosetta, la couche d'émulation intégrée à macOS, avec pour conséquence un démarrage assez lent et des performances bien en deçà de ce que peuvent livrer les puces M1 et M2.

L'affront est heureusement lavé puisque Meta vient de livrer sur le Mac App Store la version 158.0 qui supporte enfin les puces Apple Silicon. Il fallait le savoir, puisque l'éditeur n'en dit pas un mot dans ses notes de version qui se contentent depuis plusieurs mois déjà d'indiquer la présence d'un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités.

Le site web de Facebook Messenger, allez savoir pourquoi, n'a quant à lui pas été mis à jour et la version proposée au téléchargement est numérotée 155.0. Nous vous conseillons donc de passer par le Mac App Store pour installer le logiciel si vous ne l'avez pas encore sur votre Mac ou pour le mettre à jour.