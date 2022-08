Microsoft Teams tourne désormais nativement sous les puces Apple Silicon

Cependant, et malgré ses quelque 270 millions d'utilisateurs, la version stable de Teams native pour Mac M1 ne sort que maintenant. C'est une façon pour Microsoft de réaffirmer son engagement auprès des usagers d'Apple, et l'occasion pour les propriétaires d'un ordinateur de la marque à la pomme de bénéficier d'un sérieux boost sur le logiciel. Même si Rosetta 2 permettait l'utilisation d'applications conçues pour Intel sur les derniers processeurs, la version universelle sera forcément plus stable et puissante.