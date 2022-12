WhatsApp : on fait le top des bonnes nouvelles 2022

En 2021, WhatsApp (et Facebook) était au cœur d'une polémique autour des données personnelles. Afin de faire oublier cet épisode et rendre son application indispensable malgré tout, Meta a mis les bouchées doubles en 2022 pour l'améliorer. En effet, les annonces et mises à jour se sont multipliées quasi chaque semaine et l'outil de messagerie instantanée est aujourd'hui plus complet que jamais.