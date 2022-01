WhatsApp modernise son interface sur Windows 11

Il ne faut pas s'attendre à une interface revue de fond en comble. En réalité, l'utilisateur peu attentif n'y fera sans doute même pas attention.

D'après les captures partagées par FireCube et Neowin, il s'agit surtout d'adapter les nouvelles recommandations de Windows en matière de design sur WhatsApp. Les fenêtres ont des bords plus doux et des angles arrondis, et l'aspect des différents boutons se met lui aussi au diapason.

Neowin précise toutefois que quelques éléments de l'interface n'ont pas été mis à jour, et que ces retouches sont encore en cours du côté de WhatsApp. Vous pouvez toutefois déjà vous mettre à la page en télécharger WhatsApp Beta depuis le Microsoft Store . Attention : il vous faudra rejoindre le programme de bêta test pour pouvoir lancer l'application.