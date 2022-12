Cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp pourrait bien sauver vos fêtes de fin d’année

Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs, WhatsApp figure parmi les plateformes les plus populaires au monde, derrière Facebook (2,9 milliards) mais devant Instagram (1,3 milliard) ou encore TikTok (945 millions). Aussi, il est tout à fait logique de voir Meta peaufiner encore et toujours sa précieuse application de messagerie instantanée.