Ils sont jolis (ou pas, chacun ses goûts) : les avatars débarquent sur WhatsApp

Après les annonces autour des communautés et des messages à s'auto-envoyer, WhatsApp poursuit son évolution en tant que messagerie instantanée pour se donner un goût un peu plus moderne et rester dans le vent. Les équipes de Meta nous informent du lancement des avatars sur l'application de discussion. Il est en théorie possible d'en profiter dès ce mercredi 7 décembre.