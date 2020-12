WhatsApp fait le plein de nouveautés centrées sur la personnalisation

Il était temps que WhatsApp, l'un des services de messagerie instantanée les plus utilisés au monde, s'étoffe un petit peu du côté de sa personnalisation. Jusqu'à présent, au-delà de la possibilité de choisir un fond d'écran qui s'applique à toutes ses conversations, il n'y avait pas grand-chose de proposé. Mais les choses vont changer avec la mise à jour actuellement en cours de déploiement.

Tout d'abord, il va être possible de définir des fonds d'écrans différents pour chacune de ses conversations. Pratique pour briser la monotonie et surtout s'y retrouver. Il sera possible d'aller piocher dans les images variées proposées par WhatsApp (nature, architecture…), dans des versions alternatives du thème de base dans d'autres couleurs, ou même d'uploader ses propres clichés.

Notons également qu'il sera possible de choisir des fonds d'écrans en fonction du thème sombre ou clair, et l'application fera le changement automatiquement.