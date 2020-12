SalesForce rachète Slack pour 27,7 milliards de dollars

En cette période de crise sanitaire, de plus en plus de société ont mis en place des dispositifs de télétravail. Et en termes de communications internes, l'outil Slack figure bien souvent sur la liste. Avec ce rachat, SalesForce s'invite donc dans le domaine de la messagerie d'entreprise.

En octobre 2019, le magazine américain ZDnet rapportait que Slack avait franchi le cap des 12 millions d'utilisateurs actifs par jour. Face au succès de l'application, Microsoft qui avait précédemment racheté le service Yammer n'avait pas souhaité aligner 8 milliards de dollars pour acquérir Slack. La firme de Redmond avait préféré se concentrer sur le développement de Skype.

Toutefois Microsoft s'est vu contraint de proposer rapidement une alternative. Microsoft Teams a fait son apparition comme une copie presque conforme de Slack. Et la firme de Satya Nadella a réussi son pari puisque Microsoft Teams, largement promu parmi les outils de la suite Office, dispose aujourd'hui de 75 millions d'utilisateurs.

Selon TechCrunch, depuis son entrée sur le cours du NASDAQ en juin 2019, Slack a perdu près de 40% de sa valeur,. La société affichait 147,6 millions de dollars de perte au cours du premier semestre 2020... l'occasion rêvée pour SalesForce de se manifester.