Salesforce réalise la plus grosse acquisition de son histoire avec Tableau

Le numéro 1 du CRM avale le numéro 1 des plateformes analytiques

Tableau peut se vanter de clients de poids

Source : Le Monde Informatique

C'est une acquisition historique que vient de faire Marc Benioff , le patron de. Sa société vient de s'offrir l'une des références mondiales de la visualisation et analyse de données,, pour, un montant jamais dépensé par la firme basée à San Francisco et taulier des solutions de gestion de la relation client, dit CRM. Pour définitivement valider l'opération, les deux sociétés procéderont à un échange d'actions Tableau Software contre des actions Salesforce.L'opération, qui devrait être finalisée au cours du troisième trimestre, sans doute avant le 31 octobre, va permettre à Salesforce deet par la même occasion d'entrer dans une nouvelle galaxie. «», s'est justement félicité Marc Benioff.Le dirigeant et PDG de Tableau, Adam Selipsky, considère de son côté que «».Tableau Software peut se targuer d'unqui lui ont permis de se construire une réputation qui traverse l'informatique, en alliant l'informatique décisionnelle à la visualisation des données. Parmi ses plus gros comptes, on retrouve des rois de la data comme Netflix (pour les USA), Verizon (opérateur de télécommunications majeur outre-Atlantique), mais aussi La Poste, le CEA, ou le groupe PSA.Salesforce, pour sa part, espère que la transaction lui permettra deson exercice fiscal 2020, qui prend fin en janvier prochain. Après avoir loupé le rachat de LinkedIn en 2016 , tombé dans l'escarcelle de Microsoft, Salesforce a cette fois mené ses plans à terme.