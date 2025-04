La côté dystopique de l'intelligence artificielle apparaît de plus en plus dans les projets qui nous sont proposés par les autorités. En France, la vidéosurveillance algorithmique expérimentée durant les Jeux olympiques de 2024 avait ainsi créé la polémique. Un système dont l'utilisation dans les transports en commun vient pour le moment d'être légalement retoquée en France, grâce au Conseil constitutionnel. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, on a moins de pudeur dans le domaine !