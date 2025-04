La proposition de loi s'étend aussi aux conducteurs de bus et de cars, qui pourront expérimenter ces mêmes caméras durant trois ans. Plus intéressant encore, un système d'« alarme discrète » sera testé dans ces véhicules. Il permettra de capter le son et la transmission en direct depuis la cabine du conducteur dès lors que sa sécurité est menacée. On peut le voir comme un bouton panique technologique pour les situations critiques.