En effet, on connaissait les radars fixes, les radars mobiles, les radars tronçons, ou encore les radars feu rouge, mais à New York, on utilise encore une nouvelle technologie.

Depuis quelques jours déjà, la ville américaine a équipé les bus qui sillonnent ses rues d'une caméra capable d'identifier, grâce à la magie de l'intelligence artificielle, les infractions… et de verbaliser.