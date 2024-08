Les drones sont de plus en plus utilisés par les secours en cas de tremblement de terre ou après une tempête, que ce soit pour évaluer l'ampleur des dégâts matériels ou retrouver des victimes. À New York, où des dizaines de millimètres de pluie sont tombés ces dernières heures des suites de la tempête tropicale Debby, les autorités ont utilisé des drones, pour prévenir les habitants, en amont, de l'arrivée imminente des précipitations et des risques d'inondation.