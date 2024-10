Un an après sa mise en service, le radar de covoiturage installé sur la RN137 à Rennes semble avoir eu un impact modéré sur le trafic, comme le révèle 20 Minutes. Suscitant la crainte des automobilistes à l'origine, et censé révolutionner la gestion du trafic urbain, il soulève des questions quant à son efficacité réelle et son avenir dans d'autres agglomérations françaises.